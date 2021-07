La ragazza con il braccialetto: in anteprima esclusiva il trailer del thriller francese

News Cinema

Dopo un'apprezzata partecipazione al Festival di Locarno, vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale del dramma thriller francese, La ragazza con il braccialetto, diretto da Stéphane Demoustier, con Roschdy Zem, Melissa Guers, Anaïs Demoustier e Chiara Mastroianni . Il film sarà nelle sale dal 26 agosto prossimo.

Un dramma con venature e la tensione di un thriller, il francese La ragazza con il braccialetto è stato una delle piacevoli sorprese della Piazza Grande del Festival di Locarno, finendo poi per vincere il Premio César per la miglior sceneggiatura non originale. Diretto da Stéphane Demoustier, interpretato dalla sorella, Anaïs Demoustier, in un inusuale ruolo, vede come protagonista la sorprendente Melissa Guers, insieme a Roschdy Zem e con una bravissima Chiara Mastroianni.

La ragazza con il braccialetto arriva nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, a partire dal 26 agosto. È stato selezionato da UniFrance per l’International French Cinema Fest, e verrà presentato il 14 luglio in due anteprime esclusive per il pubblico, a Milano, all' Arena Incoronata e a Sestri Levante, all' Arena Conchiglia per celebrare il cinema francese.

La trama de La ragazza con il braccialetto

Lise ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori, Bruno e Céline che la sostengono, ciascuno a suo modo, interrogandosi sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Bruno è un padre protettivo, Cèline una madre bloccata davanti al destino della figlia. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che finiscono per rivelare una vita intima dell'imputata inattesa e sconcertante, e rendono difficile discernere la verità.

Ecco in anteprima esclusiva il trailer italiano di La ragazza con il braccialetto