La "quarantena" di Jessica Chastain è la più sexy di sempre

News Cinema

L'attrice Jessica Chastain ha postato sui suoi account social le foto di un servizio molto sexy per GC di qualche anno fa, ma la didascalia è attualissima...

Anche negli Stati Uniti si è iniziato a prendere sul serio l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus e anche le star di Hollywood reagiscono, ognuna a proprio modo. Jessica Chastain non si è fatta un servizio fotografico approfittando del periodo di confinamento casalingo, ma ha cercato di strappare un sorriso ai suoi follower chiedendo loro "Sto facendo bene questa cosa della quarantena...?". L'attrice ha rispescato quelle immagini in cui appare estremamente sexy da un servizio fotografico per il magazine GQ del gennaio 2013. Gli scatti sono della fotografa Ellen von Unwerth. Il giorno prima aveva invece postato altri scatti con il suo cane accompagnati dalla didascalia "Il mio compagno di quarantena".

Qui sotto il post precedente con il suo cane. Nel post successivo, la Chastain ha fatto gli auguri a Isabelle Huppert che festeggia oggi il suo 65° compleanno. "Sei la parte cool francese del mio entusiamo americano. Con affetto, la tua stalker", ha scritto l'attrice.