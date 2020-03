La quarantena di Anthony Hopkins e Niblo su Twitter

News Cinema

Hopkins, attore, pittore e compositore, come si presenta, condivide da sempre dei video divertenti se non fuori di testa coi suoi follower e adesso ha intensificato l'attività.

Chi ha incontrato sir Anthony Hopkins per un'intervista sa quanto possa mettere in soggezione e quanto sia umorale, dolce o scorbutico a seconda delle giornate, ma su Twitter il celebre protagonista de Il silenzio degli innocenti, gallese di nascita e americano di adozione, dà da sempre libero sfogo al suo nato più clownesco. Quindi suona il piano e canta a squarciagola senza mai dimenticare le facce buffe e le linguacce. Come molti di noi (a questo punto quasi tutti) l'attore 82enne si è rinchiuso in casa in autoisolamento e ha postato un paio di video che hanno ricevuto una calorosa accoglienza.

Nel primo, che vedete in basso, suona il piano con in grembo il suo bellissimo gatto Niblo, che vigila sulla sua salute ma, dice Hopkins, in cambio vuole essere intrattenuto, mentre nel secondo, molto divertente, al decimo giorno di quarantena volontaria, mostra i quadri che dipinge per divertimento e per passare il tempo e che Niblo non approva. Se tanto ci dà tanto, questo bel felino ruberà la scena al suo illustre padrone. Di certo ci faranno entrambi compagnia in questo lungo periodo casalingo.

Day 10 of self-imposed quarantine...🤷🏼‍♂️😼 pic.twitter.com/BxKY9Quanm — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 25, 2020