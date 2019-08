La qualità paga: L'ospite di Duccio Chiarini nella top ten del botteghino italiano

News Cinema

Il film, che vi andiamo consigliando da tempo, è entrato in classifica con sole undici copie e una media altissima.

È un sacco di tempo che vado dicendo che è buono, ed evidentemente qualcuno mi ha dato retta. Perché a fronte di un uscita in sole 11 copie, auto-distribuite al cinema dalla casa di produzione Mood Film, L'ospite di Duccio Chiarini è riuscito a entrare nella top ten dei dei film più visti nel weekend grazie a una media copie di ben 2.425 euro, seconda solo a quella della corazzata Disney, Il Re Leone.

La cosa fa piacere non solo perché avevo ragione, ma anche perché un risultato di questo tipo è positivo per tutto il cinema italiano, specie quello indipendente, che dimostra di avere dalla sua le qualità necessarie per farsi strada anche al botteghino.

C'è da augurarsi che L'ospite possa confermare e magari anche superare questo risultato.