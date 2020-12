La promessa dell'assassino: Jason Statham protagonista del sequel

News Cinema

Se ne parla da tempo di un sequel de La promessa dell'assassino, uno dei migliori film di David Cronenberg, e pare che a sostituire Viggo Mortensen nel ruolo di protagonista ci sarà Jason Statham.

Sentite la mancanza della mafia russa che opera nei bassifondi londinesi? Niente paura, stavolta dovremmo esserci. La promessa dell'assassino è uno dei migliori film di David Cronenberg ed è sostanzialmente dallla sua uscita in sala, il 2007, che si parla di un seguito. Per un motivo o per l'altro questo sequel ha faticato a decollare, sono passati 13 anni e sia il regista sia il protagonista Viggo Mortensen hanno fatto altre scelte fino ad uscire completamente dal progetto.

Lo sceneggiatore Steven Knight, che ha scritto il primo film, ha spesso modificato negli ultimi anni (mentre era impegnato a creare la serie Peaky Blinders) la sceneggiatura tanto da non avere più connessioni con le vicende del primo film, eccetto l'ambientazione, ovviamente. Della regia se ne occuperà il danese Martin Zandvliet (il cui film del 2015 Land of Mine aveva ricevuto una candidatura all'Oscar come miglior film straniero). Protagonista del film che si intitolerà Small Dark Look è la star degli action movies Jason Statham. L'attore dovrà trovare nel 2021 il tempo per girare questo sequel de La promessa dell'assassino, avendo in progetto un nuovo film diretto da Guy Ritchie, il sequel di The Meg e probabilmente un altro sequel, quello di Hobbs and Shaw.