La profezia del male: ecco il trailer italiano ufficiale del film horror in arrivo al cinema

News Cinema

Questa volta a seminare morte e terrore sono delle carte ben note in tutto il mondo: i Tarocchi. Ecco il trailer di La profezia del male, in uscita nelle sale italiane il prossimo 9 maggio.

Arriverà nei cinema italiani il 9 maggio prossimo, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, un nuovo horror che si intitola La profezia del male, e che questa volta vede scatenarsi terrore e morte dalle carte dei Tarocchi.

Il film, che nella sua versione originale si intitola appunto Tarot, è stato scritto e diretto dalla coppia formata da Spenser Cohen e Anna Halberg.

Questa la sua trama ufficiale:

Mai usare le carte di qualcun altro: questa la regola sacra nella lettura dei Tarocchi. Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte maledette. Uno dopo l'altro, i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi.