La produttrice Marta Donzelli al vertice del Centro Sperimentale di Cinematografia

Il ministro Dario Franceschini ha annunciato ieri le nomine dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Centro Sperimentale di Cinematografia, la prestigiosa scuola di cinema nazionale.

Presidentessa (che subentra al presidente uscente, Felice Laudadio), è stata nominata la produttrice Marta Donzelli, 45 anni, torinese di nascita ma romana di adozione, laureata in filosofia e co-fondatrice con Gregorio Paonessa della Vivo Film, casa di produzione indipendente con un catalogo di film premiati nei vari festival internazionali. Tra i titoli a cui è associata in questa veste segnaliamo Via Castellana Bandiera, I figli della notte, Nico, 1988, Il corpo della sposa, Siberia e Miss Marx. E' stata inoltre responsabile della segreteria editoriale della Donzelli editore, ha insegnato al College di cinema della scuola Holden di Torino, ha partecipato a numerose giurie internazionali ed è parte del comitato di direzione dell'Anica, oltre ad essere stata eletta, nel dicembre 2020, nel consiglio di amministrazione dell'EFA, European Film Academy.

Gli altri nuovi membri del Cda sono il giornalista, conduttore, sceneggiatore e attore Andrea Purgatori, l'avvocatessa e docente universitaria specializzata in diritto d’autore, diritto cinematografico, proprietà intellettuale e in diritto internazionale cinematografico Guendalina Ponti e la nota attrice Cristiana Capotondi. Un CDA a netta prevalenza femminile, al quale facciamo le nostre congratulazioni, augurando loro al tempo stesso buon lavoro.

Il ministro Franceschini ha così ringraziato i nuovi designati alla guida del CSC:

Sono felice che Marta Donzelli e gli altri componenti del Cda abbiano accettato questo prestigioso incarico. Sono certo che sapranno guidare con visione il Centro Sperimentale e affrontare le numerose sfide che l'era digitale impone al cinema e all'audiovisivo. Il Centro Sperimentale di Cinematografia è un'eccellenza italiana di cui essere orgogliosi che ha formato numerose generazioni di artisti stimati e riconosciuti in tutto il mondo. Ringrazio il Cda uscente e il suo presidente Felice Laudadio per l'importante lavoro che hanno svolto negli ultimi anni.