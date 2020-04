La prima volta (di mia figlia): Riccardo Rossi esordisce alla regia con la Benedetta Gargari di SKAM

News Cinema

Cinque anni fa il popolare comico romano, noto per molte celebri trasmissioni televisive, esordiva dietro la macchina da presa con una divertente e modesta commedia incentrata sul rapporto tra un padre e una figlia.

Usciva nelle sale italiane il 19 marzo di cinque anni fa La prima volta (di mia figlia), commedia che segnava l'esordio dietro la macchina da presa di un popolare personaggio televisivo, cinematografico e teatrale come il comico Riccardo Rossi.

La trama di La prima volta (di mia figlia)

Alberto è un medico della mutua, preciso, rigoroso, ordinato. È separato da dieci anni, e totalmente dedito - emotivamente ed affettivamente - alla figlia quindicenne Bianca.

La sua regolare e serena esistenza viene però sconvolta quando, non avendo resistito alla tentatazione di leggere di nascosto il diario della ragazza, scopre che la sua "bambina" sta programmando di fare l'amore per la prima volta.

Alberto va in preda al panicoe non sapendo se cercare di impedire alla ragazza di andare a letto col fidanzato, o se invece cercare di farle capire come "dovrebbe essere fatto", organizza una cena invitando un'amica che fa la ginecologa in un consultorio. Ma alle cena si aggiungono anche altri amici, tra i quali una psicologa collega di Alberto che sembra essere il suo opposto in tutto e per tutto e che rischierà di mandare a monte i piani dell'uomo. E alla fine la cena si tramuterà in una caotica terapia di gruppo che cambierà per sempre il rapporto tra Alberto e la figlia Bianca.

Riccardo Rossi: il padre

Alberto è interpretato dallo stesso Riccardo Rossi, che di La prima volta (di mia figlia) è anche autore del soggetto e sceneggiatore assieme a Chiara Barzini e Luca Infascelli.

Popolare anche grazie a trasmissioni televisive come Non è la Rai, Buona domenica, Forum, e più di recente Cuochi e fiamme (in cui è stato giudice del contest culinario al centro del programma) e il programma comico di Rai 2 Battute?, e anche per il telefilm I ragazzi della 3a C, Riccardo Rossi ha iniziato la sua carriera proprio nel mondo del cinema, interpretando nel 1984 un piccolo ruolo nel film College di Castellano e Pipolo, di cui era protagonista la Miss Italia del 1982 Federica Moro. Rossi ha poi lavorato in film diretti da Carlo Vanzina, Alessandro D'Alatri, Marco Risi, Fausto Brizzi, Federico Moccia, Riccado Grandi e Massimiliano Bruno.

Così Rossi aveva parlato di La prima volta (di mia figlia) presentando il film alla stampa nella primavera del 2015:

Il mio è un film che deve rimettere a posto le cose in famiglia: i padri devono capire che non si può fare molto contro questa prima volta, che prima o poi arriva, gli piaccia o meno.

Benedetta Gargari: la figlia

Per interpretare il ruolo dell'amatissima figlia Bianca, Riccardo Rossi ha scelto Benedetta Gargari, diciannovenne all'epoca delle riprese.

Oggi Benedetta Gargari, che aveva esordito come attrice nel 1998 con la miniserie rai Una donna per amico, e aveva debuttato nel mondo del cinema con Ferzan Ozpetek in La fate ignoranti, è nota soprattutto per il ruolo di Eleonora Sava nella serie tv Skam Italia, versione nostrana della norvegese SKAM.

Del film di Rossi Benedetta Gargari parlò come di un film capace di raccontare:

una storia molto carina e molto adatta a noi giovani. Anche se non lo andrei ovviamente a vedere con mio padre. I padri ancora si pongono il problema della prima volta delle figlie, ma hanno paura a rapportarsi con loro: anche se a volte le ragazze vorrebbero confrontarsi su questo argomento. Penso davvero che i ragazzi e le ragazze di oggi possano apprezzarlo molto.

Il resto del cast

Per gli altri ruoli del suo film Rossi aveva raccontato di aver scelto "personalmente e a ragion veduta un cast straordinario [...] io lì in mezzo sono il meno attore di tutti, e mi sono molto appoggiato a loro, che mi hanno reso le cose semplicissime."

Fabrizia Sacchi è Marina, la ginecologa che è la migliore amica di Alberto; un irrefrenabile Stefano Fresi suo marito Giovanni; Anna Foglietta è Irene, la psicologa collega di Alberto.

La prima volta (di mia figlia): il trailer del film