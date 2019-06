La prima della vacanza non si scorda mai: una clip in esclusiva della commedia francese presentata al Biografilm

Dopo essere stato presentato in anteprima al Biografilm Festival, esce oggi nelle sale di tutta Italia la commedia francese La prima vacanza non si scorda mai.

Diretta da da Patrick Cassir, e con protagonisti Jonathan Cohen e Camille Chamoux, racconta di un lui e di una lei che si conoscono grazie a Tinder, che non hanno nulla in comune se non una grande intesa sessuale e che, per questo, decidono di trascorrere assieme le vacanze estive.

Vacanze che però finiranno con l'essere fin troppo avventurose, e non solo per le incompatibilità caratteriali dei due, né perché le vacanze insieme - si sa - sono banco di prova durissimo anche per le coppie più affiatate.

Per avere un'idea più precisa di quel che accade nel film, distribuito in Italia da I Wonder Pictures, date un'occhiata a questa clip, che vi presentiamo in anteprima esclusiva:



La prima vacanza non si scorda mai: Clip Italiana Ufficiale in Esclusiva- HD