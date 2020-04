La Pixar resiste ai rallentamenti per Coronavirus: Soul rispetta la tabella di marcia

News Cinema

La Pixar procede sui suoi progetti grazie al telelavoro, Soul sarà pronto per giugno, Onward è passato sul Disney+ ma solo negli States...

In tempi bui di Coronavirus e conseguente shock nello specifico per il mercato cinematografico, almeno la Pixar potrebbe rispettare i suoi tempi di produzione. Kori Rae è la producer di Onward, che negli States è stato spostato a poche settimane dall'uscita cinematografica in streaming sul Disney+ (solo negli Usa): chiacchierando con Cinemablend, Kori ha dichiarato quanto segue sulle tempistiche e sull'organizzazione della casa di Emeryville in questo difficile momento.

Fino ad ora tutti i film Pixar stanno rispettando le tabelle di marcia. La gente sta facendo davvero un lavoro fenomenale lavorando da casa, persino i piani di produzione sono gestiti da casa. Secondo me possiamo dirci piacevolmente sorpresi dalla produttività. Abbiamo film in lavorazione con delle date di uscita e stiamo cercando di mantenerle.

Di cosa parla nello specifico Kori? Sicuramente dell'attesissimo Soul di Pete Docter (anche direttore creativo della Pixar dopo l'abbandono di John Lasseter): Soul però, indipendentemente dal fatto che sia finito o meno, doveva essere distribuito in molti paesi a giugno, e in Italia nello specifico a settembre. La nostra data ci sembra plausibile, quella di giugno altrove molto meno. Dalla parole di Kori Rae, comunque, si evince che i tre lungometraggi animati Pixar non ancora svelati previsti tra il 2021 e il 2022 procedono come preventivato.

Non è affatto scontato: per esempio la Universal e l'Illumination Entertainment hanno deciso che Minions 2 slitterà al luglio 2021, di un anno intero, per la chiusura degli Studi MacGuff di Parigi, autori dell'animazione.