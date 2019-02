La Pixar presenta Kitbull, il terzo degli Sparkshorts dopo Purl e Smash & Grab

Kitbull è il titolo del terzo cortometraggio del programma SparkShorts della Pixar, ultimo tra quelli che sono stati resi disponibili gratuitamente su YouTube, dopo Purl e Smash & Grab. I rimanenti tre lavori, come indicato sul sito ufficiale degli Sparkshorts, s'intitoleranno Float, Loop e Wind, e vedranno la luce sul servizio di streaming on demand proprietario Disney+, in partenza in autunno negli States.

Kitbull ha la particolarità di essere animato a mano in 2D, una scelta piuttosto insolita dell'autrice e story artist Rosana Sullivan, anche se non è la prima volta che l'azienda usa la tecnica: ricordiamo almeno Day & Night del 2010 e Your Friend the Rat nelle edizioni home video di Ratatouille.

Kitbull racconta dell'amicizia tra un gattino di strada e un pitbull addestrato ai combattimenti: dalla loro improbabile amicizia si potrà nascere una via d'uscita.





Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi anche Smash & Grab, il precedente corto scritto e diretto dallo story artist Brian Larsen: è la storia di due robot addetti a un compito ripetitivo. Uno dei due, il più sveglio, decide di non voler essere da meno dei modelli più fortunati e liberi, così organizza una fuga improvvisata dal treno su cui lavorano. Riusciranno i nostri eroi ad assaporare la libertà? Satira sociale, solida animazione in CGI tipica Pixar, atmosfera sci-fi ironica.





Va notato che questi cortometraggi sono accompagnati da brevi dietro le quinte in cui gli autori illustrano le ispirazioni che hanno dato vita ai loro progetti: nei casi specifici, i tanti video di gatti guardati su internet da Rosana per rilassarsi, e la necessità di Larsen di uscire dalla routine dei continui ritocchi su un altro progetto su cui stava lavorando. Un bel modo di avvicinare i fan agli artisti della casa. I backstage si dividono tra approfondimenti sulla lavorazione e mini-interviste più confidenziali, come quelle che vi mostriamo qui.