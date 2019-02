La Pixar con Purl inaugura i cortometraggi SparkShorts

Purl è il titolo del primo cortometraggio Pixar del programma SparkShorts: l'idea è quella di dar voce a giovani talenti della casa, per scovare i futuri autori. Il film di otto minuti è disponibile gratuitamente su YouTube e lo embeddiamo qui in basso. C'è da dire che i cortometraggi hanno sempre avuto questa funzione alla Pixar (e in parte anche alla Disney), tuttavia qui notiamo un approccio nuovo: la storia scritta e diretta da Kristen Lester segue più il registro dei lunghi della casa, che quello estetizzante dei corti. In questi ultimi infatti di solito non ci sono mai doppiaggio o dialoghi, mentre invece qui si parla e la narrazione serrata ha la meglio sulla suggestione.

Non solo: Purl (letteralmente: "punto rovescio", ma suona come "Pearl") contiene un chiaro messaggio di emancipazione femminile e integrazione. Purl è una gomitola accolta in un ufficio di uomini quasi tutti uguali che in un primo momento la isolano. Non volendo essere lasciata indietro, si impegna per confondersi con loro. Ma siamo in casa Pixar, e l'amalgama delle diversità conta sempre più dell'omologazione.

Al di là dell'argomento, discusso e dibattuto come non mai in questo periodo (e negli States più che da noi), non si riesce a fare a meno di pensare che cominciare glI SparkShorts con un soggetto del genere sia un segnale chiaro. L'azienda, ora con la direzione creativa di Pete Docter, deve far dimenticare il danno d'immagine causato dalle molestie di John Lasseter, estromesso e attualmente alla Skydance Animation.

In più, la Pixar necessita di un programma del genere, perché un ricambio generazionale è ormai indispensabile per garantire un futuro creativo vivace: con Docter impegnato a gestire il tutto e verosimilmente con meno tempo per progetti propri, Brad Bird e Andrew Stanton che si alternano tra cinema dal vero e animazione, e Lee Unkrich che ha levato le tende, si cerca la nuova Pixar.

Kristen Lester è al suo debutto totale alla casa di Emeryville, dopo aver lavorato in precedenza per la tv e come storyboard artist per Epic - Il mondo segreto.