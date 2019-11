La Pixar assume Trent Reznor & Atticus Ross per le musiche di Soul

News Cinema

Gli stessi compositori ammettono che "si prendono un bel rischio". Sale l'attesa per la nuova opera di Pete Docter.

Anche se il prossimo film di casa Pixar che vedremo sarà Onward di Dan Scanlon, in arrivo nelle nostre sale a marzo, nel giugno 2020 in Usa sarà già la volta di Soul, ritorno alla regia del Pete Docter di Monsters & Co., Up e Inside Out. Per le musiche di Soul sono stati coinvolti Trent Reznor e Atticus Ross, una scelta lontana dal gusto più orchestrale su cui di solito la Pixar punta. Oscar e Golden Globe per The Social Network, Reznor & Ross sono stati nominati ai Golden Globe anche per Gone Girl e Millennium - Uomini che odiano le donne (storico il loro arrangiamento della Immigrant Song dei Led Zeppelin negli incredibili titoli di testa). Rolling Stone ha intervistato i due musicisti in merito alla loro nuova collaborazione. Ecco qualche stralcio.

"Qualcuno ci ha chiesto: siete interessati a lavorare su un film animato della Pixar? Certo, secondo me nessuno fa animazione meglio di loro. Alla fine ci siamo incontrati con Pete Docter e lui è proprio come speri che sia. [...] Ci è sembrato tutto molto autentico, eccitante, parecchio diverso da qualsiasi altra cosa abbiamo fatto prima, dal modo in cui lo pensano al modo in cui è realizzato. Si prendono un rischio chiamando noi, questa cosa è seducente. Ce la possiamo fare? Per noi significa uscire dalla nostra comfort zone, siamo ancora agli inizi ma è proprio forte."

Questa scelta fuori dai canoni ha un doppio valore per Docter, che oltre a firmare Soul con Kemp Powers, è diventato come ricorderete anche direttore creativo dell'azienda dopo l'abbandono di John Lasseter. Pete aveva ribadito di recente la sua intenzione di allontanarsi dai sequel a oltranza (l'ultimo Pixar è stato Toy Story 4), per riscoprire un po' il piacere delle storie originali.

Riguardo a Soul, narrerà di un musicista che ha perso l'ispirazione e si ritrova incorporeo, con la propria anima estirpata dal corpo. Dovrà capire come tornare indietro, aiutato da una piccola anima alle prime armi. Tra i doppiatori originali rivelati ci sono Jamie Foxx e Tina Fey.