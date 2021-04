La Pixar apre un casting per un personaggio transgender

News Cinema

Intercettato un avviso Pixar per il casting di personaggio transgender adolescente: ecco le caratteristiche che dovrà avere in un progetto ancora non rivelato.

La Pixar ha emesso un annuncio per il casting di un personaggio adolescente transgender, come rivelato dal'account Trans March: la casa di animazione di Emeryville sta cercando, stando al testo, un'attrice dai 12 ai 17 anni in grado di interpretare "in modo autentico una quattordicenne transgender", un personaggio "empatico, divertente e che è sempre al tuo fianco". La dicitura "in modo autentico" non restringe il campo a chi sia effettivamente transgender, anche se lascia intendere che si darà la precedenza a chi non debba simularlo. Non si conosce per ora a quale progetto il personaggio appartenga: oltre a cortometraggi e lungometraggi, la Pixar lavorerà sempre di più su produzioni in streaming destinate a Disney+, quindi non è escluso che il lavoro prenda quella strada. Leggi anche Out, la Pixar firma la prima animazione Disney con un protagonista gay su Disney+

La Disney e la Pixar si stanno già aprendo alla comunità LGBTQ+

La Pixar e la casa madre Disney si stanno muovendo da tempo nella direzione di un sostegno esplicito alla comunità LGBTQ+: si è fatto un gran parlare dell'outing (mai arrivato) di Elsa nei Frozen, ma nel frattempo se ricordate in Onward la poliziotta-ciclope Specter parlava di una sua "compagna" e aveva la voce di un'attrice gay, Lena Waithe. Nel cast vocale originale dell'ultimo Raya e l'ultimo drago, peraltro, la leader della fazione Tails è doppiata dall'attrice Patti Harrison, transessuale. In più, il cortometraggio pixariano Out di Steven Clay Hunter, uscito l'anno scorso e disponibile su Disney+ in streaming, racconta di un ragazzo omosessuale, terrorizzato dall'ammettere ai propri genitori di esserlo, cercando comicamente di tenere nascosto ogni legame col suo compagno.

I prossimi lavori Pixar saranno il nuovo film Luca di Enrico Casarosa, a giugno solo su Disney+ (compreso nell'abbonamento) e più avanti nel 2022 Turning Red e Lightyear, rispettivamente il romanzo di formazione di una ragazzina e un'immaginaria origin story di Buzz Lightyear (cioè del "vero" ranger spaziale che avrebbe ispirato il giocattolo!). Leggi anche Frozen 2, Elsa non sarà gay... forse in Frozen 3?