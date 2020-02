News Cinema

L’attore dovrebbe affiancare i protagonisti Taron Egerton e Scarlett Johansson.

Il nuovo reboot de La piccola bottega degli orrori potrebbe inserire nel proprio cast anche Chris Evans. L’attore reduce da successi di critica e pubblico come Avengers: Endgame e Cena con delitto è in trattative per recitare dunque nella nuova versione musicale che sarà diretta da Greg Berlanti (Tuo, Simon) per la Warner Brothers. Evans dovrebbe raggiungere così Taron Egerton (Rocketman) e Scarlett Johansson (Marriage Story), anche loro vicini a ottenere i due ruoli principali.

Al centro della vicenda de La piccola bottega degli orrori c’è il timido e maldestro Seymour (Egerton), il quale lavora in un negozio di piante rare ed è segretamente innamorato della collega Audrey (Johansson). La sua occasione per diventare qualcuno arriva quando scopre una pianta carnivora capace di pensare, parlare e soprattutto mangiare. I veri problemi inizieranno infatti quando il piatto preferito del vegetale si dimostrerà essere la carne umana…A Chris Evans andrà il ruolo di Orin Scrivello, fidanzato arrogante e bullo di Audrey. Da constatare però che fino ad oggi l’unico attore ufficialmente confermato nel cast è Billy Porter (Pose), il quale regalerà la voce alla pianta carnivora chiamata da Seymour Audrey II.

Il primo La piccola bottega degli orrori è stato diretto dal genio dei B-Movie Roger Corman nel 1960. Nel cast di quel cult-movie recitava anche un Jack Nicholson alle prime esperienze d’attore. Dopo essere diventato un successo di Broadway il progetto è tornato al cinema nel 1986 in versione appunto musical grazie a Frank Oz. Protagonisti scatenati in questo caso erano Rick Moranis e Steve Martin.