La persona peggiore del mondo: il trailer italiano del film di Joachim Trier con Renate Reinsve, migliore attrice a Cannes

Arriva nei cinema italiani il 18 novembre, distribuito da Teodora, La persona peggiore del mondo (The Worst Person in the World), il nuovo film del regista norvegse Joachim Trier presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, dove la sua protagonista, la giovane Renate Reinsve, ha vinto meritatamente il premio come Migliore attrice. Del film vi proponiamo qui di seguito trailer e poster italiani.

Una delle più piacevoli sorprese del festival francese, La persona peggiore del mondo è un film che film che racconta la maturazione sentimentale ed emotiva di una ragazza di Oslo mescolando con garbo i toni della commedia e quelli del dramma, reiventando così con ironia e profondità la commedia romantica e fornendo un ritratto intenso di una giovane donna libera, imprevedibile, contraddittoria e perfettamente in linea con i tempi che stiamo vivendo.

Il film di Trier, conclusione di un'ideale Trilogia su Oslo che è cominciata con Reprise ed è proseguita con Oslo 31 Agosto, è stato accolto con grande favore da parte della critica internazionale ed è considerato da Variety come uno dei candidati più di rilievo tra quelli in corsa per l'Oscar 2022 per il Miglior film internazionale. Qui potete leggere la nostra recensione di La persona peggiore del mondo.

"Ora che ho superato i quarant'anni", ha dichiarato Joachim Trier, "e ho visto molti amici passare attraverso diversi tipi di relazioni, con il mio nuovo film volevo parlare d'amore e del compromesso tra come immaginiamo la nostra vita nel futuro e quello che diventa nella realtà. È così che ha cominciato a prendere forma il personaggio di Julie: una donna spontanea, convinta di poter cambiare la propria identità e il proprio destino, e poi costretta all'improvviso ad affrontare i propri limiti e quelli del tempo che scorre. La vita non ci dà possibilità infinite, eppure non posso fare a meno di fare il tifo per i sogni di Julie".