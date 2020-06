La pelle dell'orso: il film da vedere e commentare insieme lunedì 22 giugno con SimulWatch

News Cinema

Tratto dall'omonimo romanzo di Matteo Righetto, La pelle dell'orso è la storia di un uomo e una scommessa che ha accettato. Appuntamento su SimulWatch lunedì 22 giugno alle 14:30.

La visione condivisa di lunedì 22 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film tratto dal romanzo del 2013 di Matteo Righetto edito da Guanda. La pelle dell'orso è interpretato da Marco Paolini, Lucia Mascino, Leonardo Mason, Paolo Pierobon e Maria Paiato ed è diretto da Marco Segato che, per questo film, ha ricevuto una candidatura come miglior regista esordiente ai David di Donatello.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La pelle dell'orso e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi lunedì 22 giugno alle 14:30.

Ambientato negli anni Cinquanta, il racconto de La pelle dell'orso segue la storia di Domenico e di suo padre Pietro che, per sbarcare il lunario, accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro. Pietro deve uccidere l'orso che minaccia il piccolo paese nelle Dolomiti dove vivono. Non è un orso qualunque, è un animale ormai diventato una leggenda nella valle. Gigantesco, feroce, terribile come da quelle parti non se ne vedevano più. Domenico non riesce a credere che suo padre, sempre così distante, ubriaco, perso, sia lo stesso uomo che ora vuole dare la caccia all'orso e vuole partire per quella spedizione sulle montagne insieme a lui, solo loro due, via per giorni e giorni a contatto con una natura aspra, selvaggia. Ma è proprio questo che accadrà.



La pelle dell'orso: Il trailer italiano del film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

