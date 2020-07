La pazza gioia: il film da vedere e commentare insieme sabato 4 luglio con SimulWatch

News Cinema

Come Thelma e Louise, due pazienti psichiatriche fuggono on the road andando in giro per la toscana e inseguendo La pazza gioia. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 4 luglio alle 16:30.

La visione condivisa di sabato 4 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è la commedia drammatica diretta da Paolo Virzì e vincitrice di cinque David di Donatello. La pazza gioia racconta la fuga di due pazienti da un centro di recupero per donne affette da problemi psichici.

Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti interpretano con passione Beatrice e Donatella in tutte le loro sfumature gradevoli e non, vivendo un'avventura on the road come Thelma e Louise. L'appuntamento per vedere tutti insieme La pazza gioia e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 4 luglio alle 16:30.

Le personalità delle due donne sono agli antipodi: Beatrice è ricca, narcisista, mitomane e presuntuosa. Donatella, fragile e introversa, è stata costretta a lasciare suo figlio in affido e cerca disperatamente l'amore di suo padre. Attraverso le varie tappe del loro sgangherato viaggio, le due riscoprono il mondo, cercando di accettare sé stesse e gli altri, nonostante le varie delusioni. Un film sulla follia, l'internamento, e sulle contraddizioni di una società incapace di comprendere gli infelici. Tra risate e lacrime, la grande sensibilità di Paolo Virzì e le notevoli interpretazioni delle due attrici contribuiscono a creare il ritratto di una femminilità per nulla convenzionale, sincera e profonda.



