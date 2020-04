La passione di Cristo: il sequel del film di Mel Gibson quando uscirà?

News Cinema

Il seguito del film di Mel Gibson del 2004 è intitolato La passione di Cristo: Resurrezione e si concentrerà sui famosi tre giorni dopo la morte di Gesù.

Uscito in sala nel 2004, La Passione di Cristo è quello struggente e feroce film diretto da Mel Gibson tratto da quattro testi di cui potreste aver sentito parlare nella vostra vita: i Vangeli secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Forse siete al corrente che il film sia stato girato interamente in Italia (avrete riconosciuto Matera) e recitato dagli attori in lingua latina e aramaica. Mel Gibson non pensato affatto a un family movie, la sua lettura degli ultimi giorni di Gesù di una violenza inaudita, con scene talmente cruente da ricevere il divieto R (Restricted) negli Stati Uniti, ossia il divieto di ingresso in sala ai minori di 17 anni non accompagnati.

La passione di Cristo: Resurrezione è il titolo del sequel del film di Mel Gibson

Potreste non essere al corrente che sia in fase di preproduzione il seguito de La passione di Cristo. Il regista Mel Gibson sta lavorando dal 2016, non a tempo pieno evidentemente, per portare al cinema il sequel della storia che come è facile immaginare si ambienterà nei tre giorni dopo la morte di Gesù, sempre con Jim Caviezel nelle vesti del protagonista. L'attore ha recentemente fornito un aggiornamento sulla lavorazione, durante un'intervista con Fox News. "Al momento siamo alla quinta stesura della sceneggiatura" ha detto Caviezel, aggiungendo che "sarà il più grande film della storia del cinema. Ora stanno facendo film Marvel e DC, non vedrete ancora Gesù... ma sarò io a interpretare il più grande supereroe mai esistito". Al momento la data di uscita del sequel de La passione di Cristo è fissata per Pasqua 2021, ma è molto probabile che si dovrà attendere di più perché, vista la situazione attuale di emergenza sanitaria, le riprese slitteranno più avanti del previsto (sempre a fronte di una versione approvata e definitiva della sceneggiatura).