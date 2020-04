La Paramount sposta l'uscita di Spongebob - Amici in Fuga e Infinite

News Cinema

Lo sci-fi con Mark Wahlberg arriverà nei cinema soltanto a maggio 2021.

La Paramount Pictures ha deciso di spostare l’uscita nei cinema del film d’animazione Spongebob - Amici infuga e del thriller di fantascienza Infinite, che vede protagonista Mark Wahlberg. Il primo ha in realtà subito lo scivolamento di una sola settimana, in quanto dovrebbe uscire (è più che lecito adoperare il condizionale a questo punto…) il 7 agosto 2020 invece del precedentemente annunciato 31luglio. Il secondo invece proprio dal 7 agosto è stato spostato al weekend del Memorial Day del 2021, quindi il 21 maggio.

Diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), Infinite è l’adattamento cinematografico del romanzo The Reincarnationist Papers, scritto da D. Eric Maikranz. La storia racconta di un gruppo di eroi che si reincarnano nel corso dei secoli al fine di combattere un folle nemico che vuole mettere fine al mondo come lo conosciamo. La chiave per il successo potrebbe trovarsi nel più inatteso degli anti-eroi: un uomo affetto da schizofrenia che deve accettare il fatto che ciò che vede nella sua testa sono frammenti di vite passate. Insieme a Wahlberg recitano in Infinite anche Sophie Cookson, Dylan O’Brien, Chiwetel Ejiofor, Rupert Friend.

Una curiosità su Spongebob - Amiciin fuga: come anticipato dal trailer, in un cammeo vi incontreremo l'icona Keanu Reeves.