La Paramount annuncia Summer Loving, prequel di Grease!

La Paramount Pictures ha scritturato lo sceneggiatore John August per scrivere Summer Loving, prequel di uno dei cult-movie per eccellenza degli anni ’70, Grease. Il musical con protagonisti due grandiosi John Travolta e Olivia Newton John venne diretto da Randal Kleiser (Laguna blu) e scolpì nella memoria cinematografica collettiva le canzoni di una colonna sonora leggendaria. Brani come Summer Nights o You’re the One That I Want ancora oggi fanno danzare milioni di fan in tutto il mondo.

La storia di Grease vedeva i due studenti Danny Zuko (Travolta) e Sandy Olsson (Newton John) ritrovarsi nello stesso liceo ma scoprire di vivere in due mondi opposti: quello dei bulletti e quello delle ragazze perbene. LA coppia però aveva vissuto un’intensa e indimenticabile storia d’amore durante le precedenti vacanze estive, ed è proprio questo periodo che il sequel Summer Loving dovrebbe mettere in scena. Ancora non si sa che dirigerà né chi interpreterà il progetto, ma notizie a riguardo potrebbero arrivare molto presto.

Collaboratore frequente di Tim Burton, per cui ha sceneggiato successi come Big Fish, La fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere, John August ha in uscita due film molto attesi scritti da lui: la nuova versione di Aladdin interpretata da Will Smith e diretta da Guy Ritchie e l’horror Scary Stories to Tell in the Dark, prodotto da Guillermo del Toro.