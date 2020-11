La pandemia non ferma il cinema, si stanno girando film e serie tv in quantità

News Cinema

La pandemia di coronavirus non ferma i set italiani ed europei, che sono ancora in piena attività grazie a protocolli rigidi ed efficienti che riescono a superare le eventuali positività delle troupe.

Chiamatela seconda ondata, o come preferite, ma l’aumento preoccupante della diffusione del coronavirus in Italia, e in Europa, non ha bloccato le produzioni cinematografiche e di serie televisive, che proseguono con notevole ritmo, con qualche stop and go, grazie a un rigido protocollo di sicurezza efficace, che permette di andare avanti anche quando ci siano delle positività all’interno della troupe. La creazione di bolle isolate il più possibile, e di gruppi di lavoro diversi e indipendenti per ogni reparto, si è dimostrata in linea di massima assolutamente efficace.

Lo dimostra Mission Impossible 7 che, dopo alcune settimane di riprese a Roma, è ripartito a Venezia dopo una breve pausa per alcune positività. L’esperienza della scorsa primavera è stata utile: ora ci sono protocolli, si sono chiarite le responsabilità legali in caso di contagio e i fondi pubblici aiutano a sostenere i costi sanitari; insomma, il Covid-19 non sta fermando il cinema, almeno quello sui set, in attesa di poterlo poi tornare a vedere nelle sale.

Restando nel nostro paese, nonostante coprifuoco e semi lockdown, sono partite le riprese del thriller psicologico State of Consciousness, diretto da Marcus Stokes e con Emile Hirsch. La storia viene così sintetizzata, “Incubo e realtà diventano indistinguibili per Stephen (Emile Hirsch) quando si ritrova costretto a dover prendere farmaci per un disturbo psicologico che non ha. Per riconquistare la sua sanità mentale e tornare alla sua vita normale, la sua unica possibilità sarà quella di sfuggire al controllo dell’istituto nel quale è stato rinchiuso.” Il primo ciak è stato battuto, secondo un comunicato di Iervolino Entertainment, nella giornata di lunedì 2 novembre, a Bari.

La Francia fa segnare un numero di produzioni record. “A Parigi, il numero di film, serie televisive e spot pubblicitari è esploso”, secondo quanto ha dichiarato a Variety Michel Gomez, a capo del coordinamento cittadino del settore. “Non c’è un singolo camion disponibile in affitto oggi come oggi”, anche se sono quasi tutte produzioni locali. Attiva anche la Germania, dove da agosto sono ripartite, a Berlino, le riprese di The Matrix 4, che si concluderanno durante il mese di novembre. Un altro film di richiamo che si gira nel paese è Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg.