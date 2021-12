La notte più lunga dell'anno, il trailer del film con Ambra Angiolini e Massimo Popolizio

News Cinema

Possiamo mostrarvi il trailer del film corale La notte più lunga dell'anno di Simone Aleandri, in uscita al cinema il 27 gennaio 2022: il cast comprende Ambra Angiolini, Massimo Popolizio, Alessandro Haber, Anna Ammirati, Massimo De Francovich, Francesco Di Napoli, Luigi Fedele, Mimmo Mignemi, Aglaia Mora e Antonio Petrocelli. Ma quali sono le storie intrecciate nel lungometraggio?

La notte più lunga dell'anno, la trama del film di Simone Aleandri con Ambra Angiolini