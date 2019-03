La notte è piccola per noi - Director's Cut: una clip in anteprima del film di Gianfrancesco Lazotti

Arriva nelle sale il 14 marzo prossimo, La notte è piccola per noi - Director's Cut, il film di Gianfrancesco Lazotti, che torna al cinema a 9 anni dal suo ultimo film Dalla vita in poi, con Cristiana Capotondi, Filippo Nigro e Nicoletta Romanoff.

Il suo nuovo film è una ironica commedia corale che vede un ricco e variegato cast composto, tra gli altri, da Cristiana Capotondi, Michela Andreozzi, Francesca Reggiani, Teresa Mannino, Andrea Sartoretti, Thony e gli STAG, Francesca Antonelli, Riccardo De Filippis, Giselda Volodi, e vede la partecipazione di di Alessandra Panaro e Philippe Leroy.

Una sala da ballo alla periferia di Roma fa da sfondo alle vicende di un gruppo di personaggi borderline, dalle tante e diverse sfaccettature che rappresentano uno spaccato divertente e divertito della società e dei tempi che stiamo vivendo, il tutto scandito da balli che prendono vita sulle note delle più famose canzoni italiane, appositamente rivisitate e rinfrescate da una band giovane:



La notte è piccola per noi - Director's Cut: Clip Esclusiva del Film - HD

La trama ufficiale del film

È sabato sera. Una grande pista illuminata da led colorati, circondata da tavoli, e una band che suona musica dal vivo. Una donna aspetta il suo uomo, sparito all’improvviso anni prima senza dare spiegazioni. Un ragazzo e una donna più matura si sono dati un appuntamento al buio ma riconoscersi nella vita reale è più complicato che in chat, e anche meno emozionante. Un pugile alcolista vuole riconquistare la sua ex, la bella cantante della band, e per essere certo di farcela stringe un accordo col proprio Santo protettore. Sulla pista, un carabiniere si imbatte in una vecchia conoscenza, un pregiudicato latitante. Quattro professoresse in libera uscita si concedono l’ebrezza di una serata popolare in balera e non mancherà qualche colpo di scena. Una coppia di ultraottantenni gelosi e riottosi si lascia per sempre e si rimette insieme a più riprese, fino a che l’alcol non appiana ogni dissapore. Una cameriera filosofa, una cartomante dispensatrice di speranze, un ballerino dal “piede assoluto”, un parcheggiatore clandestino e altri personaggi ancora percorrono con passo leggero questa notte di periferia e stordimento…