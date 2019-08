La notte del giudizio: un nuovo regista per il quinto film!

News Cinema

Dopo il successo de La prima notte del giudizio, la Blumhouse rilancia con un nuovo regista, Everardo Gout, che dirigerà la quinta sceneggiatura di James DeMonaco.

Non abbiamo mai nascosto il nostro apprezzamento per la serie Blumhouse The Purge, iniziata con La notte del giudizio nel 2013, che - con budget limitati, nel puro ambito del cinema di genere e senza eccessive ambizioni - è riuscita a esprimere un forte e puntuale commento dei tempi in cui viviamo, con creatività e divertimento.

L'ultimo episodio in ordine di tempo, il prequel La prima notte del giudizio (i film hanno dato origine anche a una serie tv), è stato anche il più apprezzato dal pubblico e dalla critica. Per il quinto, Jason Blum sceglie ancora un altro regista per il momento semi-sconosciuto, a cui affidare la sceneggiatura, scritta ancora una volta dal creatore della saga James DeMonaco.

Si tratta di Everardo Gout, regista di origine latino-americana (e se c'è un franchise in cui la diversity è essenziale, è proprio The Purge), che ha diretto di recente diversi episodi dell'acclamata serie Marte per il canale del National Geographic. E sono questi che lo hanno imposto all'attenzione della Blumhouse.

Al momento, com'è consuetudine, questo è tutto quello che si sa, ma ci fa piacere dare il benvenuto a un altro talentuoso e nuovo regista nell'universo distopico di The Purge.