La notte del giudizio per sempre: il trailer italiano dell'ultimo Purge!

News Cinema

La Universal Pictures ha diffuso il trailer ufficiale italiano di La notte del giudizio per sempre, il film che concluderà la saga distopica horror di The Purge. Al cinema dall'8 luglio.

A gennaio era arrivata la prima foto, nonché la trama, dell'ultimo atteso capitolo della saga horror The Purge, iniziata con La notte del giudizio nel 2013 e continuata con successo con altri tre film (e una serie tv). Oggi, a sorpresa, siamo in grado di mostrarvi già il trailer italiano di La notte del giudizio per sempre, che ha anche una data d'uscita: arriverà nei cinema il prossimo 8 luglio, distribuito da Universal Pictures.

Il trailer è denso di azione, sangue e maschere e questa è la trama, ambientata dopo gli eventi di La notte del giudizio - Election Year:

Adela (Ana de la Reguera) e suo marito Juan (Tenoch Huerta) vivono in Texas, dove Juan lavora come aiutante del ranch della ricca famiglia Tucker. Juan fa una buona impressione al capofamiglia, Caleb Tucker (Will Patton), ma questo provoca la gelosia e la rabbia del figlio di Caleb, Dylan (Josh Lucas). La mattina dopo lo Sfogo, una gang mascherata di assassini attacca la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin), costringendo entrambe le famiglie ad unirsi per combattere mentre il paese precipita nel caos e gli Stati Uniti cominciano a disintegrarsi intorno a loro.

Regista di questo ultimo film è Everardo Goute la sceneggiatura, ancora una volta, è del creatore della saga, James DeMonaco. Buon trailer, e che l'ultima notte del giudizio abbia inizio!