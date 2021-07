La Notte del Giudizio per sempre: clip in anteprima esclusiva del film che chiude la saga

News Cinema

La Notte del Giudizio per sempre, ultimo capitolo della saga horror, arriva nei cinema italiani l'8 luglio. Ve ne mostriamo una scena in anteprima esclusiva.

È in arrivo nei cinema il nuovo film di una saga horror thriller che ha saputo farsi apprezzare con pochi mezzi e molte idee arrivando a conquistare un pubblico di fedelissimi spettatori. Nelle sale italiane dall'8 luglio 2021, La Notte del Giudizio per sempre è il quinto e conclusivo capitolo della serie che in originale si chiama The Purge dopo La notte del Giudizio (2013), Anarchia - La notte del giudizio (2014), La Notte del Giudizio: Election Year (2016), e il prequel La Prima notte del Giudizio (2018). Diretto da Everardo Gout, la storia del film si colloca un anno dopo gli eventi raccontati in Election Year. "È una sorprendente storia di ispanici e americani che uniscono le forze per combattere la disperazione", ha dichiarato recentemente il regista confermando che anche il nuovo capitolo offrirà qualche strato di lettura con valenza politica.



I due protagonisti di La notte del giudizio per sempre si chiamano Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta) e sono due messicani in fuga da un cartello della droga. Riescono a trovare rifugio in un ranch in Texas, dove Juan da una mano come aiutante alla ricca famiglia dei Tucker. La loro pace però non durerà molto. Juan è visto di buon occhio dal capofamiglia Caleb Tucker (Will Patton), ma la cosa non piace affatto al figlio, Dylan Tucker (Josh Lucas). La mattina successiva lo Sfogo, un gruppo di ribelli assassini si scaglia contro la famiglia Tucker, tra cui ci sono la moglie di Dylan, Emma Kate (Cassidy Freeman) e sua sorella (Leven Rambin). Mentre l'intero paese è in subbuglio, la gang mascherata infrangerà ogni regola e darà libero sfogo alla violenza e ad azioni malvagie.