La notte del giudizio 6 si farà, parola di Frank Grillo

Buone notizie per gli amanti della saga di The Purge: La notte del giudizio per sempre non finisce la storia e Frank Grillo è pronto a interpretare il sesto film. E James DeMonaco torna alla regia della sua creatura.

Credevate che fosse finita? Bene, non è così! Parliamo della saga di The Purge, il cui quinto film, La notte del giudizio per sempre, era stato annunciato come conclusivo della saga. Invece (e per fortuna, visto che siamo estimatori di questa serie microbudget ed high-concept) Frank Grillo ha confermato in un podcast con The Playlist che non solo ci sarà un sesto film, ma che lui ne sarà protagonista e la sceneggiatura è già pronta!

Lo scorso luglio, durante il tour promozionale americano de La notte del giudizio per sempre, l'autore della saga, James DeMonaco, aveva detto di avere un'idea per La notte del giudizio 6 e che, se il film si fosse fatto, avrebbe voluto di nuovo Grillo nel ruolo di Leo Barnes, che l'attore aveva ricoperto in Anarchia - La notte del giudizio e La notte del giudizio: Election Year, due dei migliori film della serie.

Oggi arriva la conferma di Grillo, con queste entusiaste parole:

Impegnati! Ci siamo ufficialmente impegnati a fare La notte del giudizio 6 con James DeMonaco alla regia. È incentrato sul personaggio di Leo Barnes. Sono elettrizzato. Mi sta per mandare la sceneggiatura che ha appena finito. Quindi sì, ne sono entusiasta, Adoro fare i film di The Purge, sono su di giri. Mi hanno chiamato per dirmi che James voleva dirigerne un altro e io ho risposto "Non mi dite altro, ci sto.