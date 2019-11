La notte del giudizio 5: Will Patton nel cast del film che potrebbe essere l'ultimo

News Cinema

Il nuovo film della fortunata serie Blumhouse, che sarà diretto da Everardo Gout, aggiunge anche Cassidy Freeman agli attori messicani Ana de la Reguera e Tenoch Huerta.

Torniamo a parlare di quello che per ora conosciamo come La notte del giudizio 5, il quinto capitolo del franchise Blumhouse che arriverà nei cinema americani il 10 luglio 2020. Scritto come i precedenti da James DeMonaco, sarà diretto da Everardo Gout e ha appena aggiunto al cast Will Patton, noto caratterista visto di recente in Halloween, attualmente impegnato nella serie tv Swamp Thing. Con lui entra nel cast anche Cassidy Freeman, attrice e cantante, vista anche in Smallville e The Vampire Diaries.

Del cast facevano già parte gli attori messicani Ana de la Reguera e Tenoch Huerta. Secondo fonti di Hollywood Reporter, l'ambientazione stavolta non sarà urbana, anche se i temi (il classismo e il razzismo) continueranno comunque a essere quelli di sempre.

Sembra comunque che DeMonaco, responsabile anche della serie tv, stia per gettare la spugna e concludere il ciclo forse proprio con il quinto film, come ha dichiarato di recente a EW: "Ho il prossimo episodio in testa, lo scriverò e penso che sia un'idea fantastica per terminarlo. Vogliamo tutti che finisca con questo, credo, e sono molto elettrizzato. Quando mi è venuta l'idea e l'ho proposta a tutti, sono sembrati entusiasti e credo che sarà un finale davvero cool. per come ci arriveremo".