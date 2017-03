La New Line prepara un horror ambientato nel mondo del Mago di Oz

A ben guardare, nel classico per l'infanzia di L. Frank Baum, "Il mago di Oz", non mancano certo gli elementi orrorifici, spesso messi in risalto dalle sue trasposizioni cinematografiche, a partire proprio da quella del 1939 di Victor Fleming con Judy Garland. La strega cattiva, i munchkin, le creature di un mondo incantato che non è altro che il frutto dell'immaginazione di una ragazzina che ha preso una brutta botta in testa durante il tornado. O forse no.

Ma ora Il Mago di Oz sta per diventare un vero e proprio horror grazie alla New Line, la divisione specializzata della Warner Bros., che ha acquistato l'idea proposta dallo sceneggiatore emergente Mike Van Waes.

Il romanzo di Baum, la cui fortuna non è mai diminuita dalla sua prima pubblicazione, nel 1900, omaggiato anche da David Lynch in Cuore selvaggio e Martin Scorsese in Fuori Orario, conoscerà dunque ancora un altro adattamento.

Mike Van Waes ha venduto alla Warner anche una sua sceneggiatura Black List, Hammerspace, che racconta la storia di un adolescente con una malattia terminale che mentre cerca il padre scomparso trova una chiave che apre una porta su una dimensione alternativa... animata. La Fox Animation ha invece comprato un altro suo progetto, Peeves.