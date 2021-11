La NASA lancia un razzo per colpire un asteroide come in Armageddon, Michael Bay: "Ve l'avevo detto"

News Cinema

Michael Bay, regista di Armageddon, gongola sui social alla notizia del lancio di un razzo da parte della Nasa per deviare un asteroide dalla sua rotta.

Non c'era nessuno a bordo, non è previsto un impatto con la Terra e, soprattutto, il genere umano non è prossimo all'estinzione, ma il razzo che la NASA ha lanciato giovedì 24 novembre 2021 si allaccia direttamente alla trama della celebre americanata cinematografica di Michael Bay del 1998. Nel film Armageddon, un gruppo di trivellatori viene spedito nello spazio per raggiungere un asteroide delle dimensioni del Texas, atterrarci sopra, perforarlo per infilare un ordigno nucleare in una profonda buca. La detonazione nei pressi del nucleo andrebbe a scindere in due il meteorite vagante deviandone la traiettoria e salvando il pianeta. Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Owen Wilson e Steve Buscemi sono alcuni degli attori nel nutrito cast del film.

La missione della NASA prevedeva il lancio di un DART (Double Asteroid Redirection Test) dalla base di Vandenberg in California, con l'intento di colpire l'asteroide Dimorphos alla velocità di 24 mila km orari e cambiarne la traiettoria. Se la missione avrà successo, le agenzie spaziali del mondo potranno considerare questa opzione qualora in futuro un asteroide di significative dimensioni dovesse trovarsi in rotta di collisione con la Terra. Il DART, partito a bordo del razzo Falcon 9 di proprietà di SpaceX e rilasciato alcuni minuti dopo il decollo, è grande quanto un'automobile e dovrà viaggiare dieci mesi per raggiungere il suo bersaglio, distante circa 11 milioni di km. L'asteroide Dimorphos, dunque, non minaccia in alcun modo il nostro pianeta, ma è stato scelto per effettuare un test senza precedenti verso un corpo spaziale in relativa prossimità con la Terra.

Sul suo account Instagram, Michael Bay ha condiviso la notizia riportata da alcune testa online che citavano il suo Armageddon con il quale la NASA aveva a suo tempo collaborato offrendo consulenza e edifici per le riprese. L'esplosivo regista ha commentato (si presume con ironia) con queste parole: "Ve l'avevo detto. Nessuno voleva ascoltarmi. Il razzo DART della NASA è decollato oggi! Ci sarà un piccolo Bayhem nello spazio!". Bayhem è il termine coniato dai fan per descrivere al meglio ciò che accade nei suoi film, una fusione tra il cognome Bay e la parola mayhem (caos).