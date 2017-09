La musica del silenzio: Beniamino Gigli canta in una clip esclusiva del film, da oggi al cinema

Arriva oggi nelle nostre sale, per soli tre giorni (18-19-20 settembre), distribuito da QMI Stardust, l'evento speciale La musica del silenzio, il film diretto da Michael Radford, ispirato alla vita di Andrea Boccelli. Tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di uno degli artisti italiani viventi più celebri e apprezzati nel mondo, il film vede tra i suoi interpreti il Toby Sebastian de Il Trono di Spade nel ruolo del protagonista, affiancato da un ricco cast composto da Antonio Banderas, Luisa Ranieri, Jordi Molla Nadir Caselli, Alessandro Sperduti Francesco Salvi ed Ennio Fantastichini.



Proprio quest'ultimo, nei panni dello zio Giovanni, è il protagonista di una clip che vi mostriamo qui sotto in esclusiva. Giovanni introduce il piccolo Amos Bardi (altrer ego di Bocelli) al magico mondo della lirica facendogli ascoltare un'aria dalla Manon Lescaut di Puccini, cantata da uno dei più celebri tenori del XX secolo, Beniamino Gigli:





Tutti conoscono la sua voce, le sue canzoni, le interpretazioni di famose arie liriche, la sua popolarità internazionale. Meno però si conosce della vita privata di Andrea Bocelli e del percorso che lo ha portato da Lajatico, paese della campagna toscana, agli allori della sua carriera attuale. Amos Bardi (alter ego del cantante) nasce con il dono di una voce che si manifesta di gran pregio fin da bambino, contemporaneamente ha però un grave problema agli occhi che lo rende quasi cieco.

Vede chiaroscuri, contorni, non di più. La malattia lo costringe ad un calvario di interventi chirurgici. Presto deve separarsi dalla famiglia per entrare in un istituto per non vedenti ed imparare il Braille.

Ma è proprio lì che gli accade un terribile incidente, una pallonata in faccia che lo porta alla cecità totale.

È il buio.

Nonostante tutto Amos non si arrende. Mosso da grandi aspirazioni e interessi (la passione per il canto, l’amore per i cavalli, il motorino, la bicicletta, una laurea in giurisprudenza), la sua vita sarà una sfida senza soste fino a quando riuscirà a raggiungere il suo primo grande successo in palcoscenico con il Miserere. Da lì in poi comincia un’esistenza costellata di vittorie nella quale però, momento per momento, continua silente la sua quotidiana missione di chi per essere come gli altri, in ogni gesto, in ogni passo, deve impegnarsi più degli altri.

Vi ricordiamo che Il film La musica del silenzio si inserisce all'interno del progetto Cinemanchio per la resa accessibile dei prodotti culturali per le persone con disabilità sensoriale e cognitiva.

Il progetto, realizzato grazie alla sinergia tra le associazioni Consequenze, Torino + Cultura Accessibile Onlus, Blindsight Project Onlus e Red, è stato sviluppato per garantire a centinaia di migliaia di persone la partecipazione attiva e continuativa all’offerta culturale in Italia attraverso la sottotitolazione per persone sorde e ipoudenti, l’audiodescrizione per persone cieche e ipovedenti e l’adattamento ambientale delle sale cinematografiche per le persone con disabilità cognitive.

L'app MovieReading, che permette allo smartphone o tablet di visualizzare i sottotitoli di un film, in qualsiasi cinema, perfettamente sincronizzati, è disponibile su App Store, Android Market e su Samsung Apps. Nei seguenti cinema sarà inoltre programmata la versione sottotitolata per non udenti: tutti i cinema The Space e UCI, cinema Eliseo e Nazionale di Torino, MPX di Padova, Odeon Di Firenze, Corso di Treviso, Fanfulla di Lodi, Cristallo di Cesano Boscone, Italia di Dolo, Vignola di Polignano a mare, Apollo di Ferrara, Wiz di Brescia. Contattare i cinema per scoprire gli orari di programmazione.