La mummia ancora primo al boxoffice italiano del weekend

La mummia con Tom Cruise resiste nella trincea del botteghino italiano nel weekend estivo: è ancora al primo posto con un incasso di 800.000 euro, per un totale nostrano di 3.010.000. Il primo atto del Dark Universe è stato accolto molto freddamente in patria, ma in tutto il mondo è già arrivato a 295 milioni di dollari (per 125 di costo): il film non è ancora uscito in Cina e Giappone, perciò il bilancio della Universal potrebbe non essere negativo.





Stabile in seconda posizione Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, con Jack Sparrow che assicura altri 508.000 euro e ha la stiva italiana piena di 11.190.000 euro, in barba all'estate. Niente può sovvertire i pronostici come un potente marchio Disney.

Anche Wonder Woman rimane stabile al terzo posto: il bel cinecomic con Gal Gadot, parte del DC Extended Universe, questa settimana ha portato a casa 367.000 euro, registrando perciò un totale italiano di 2.760.000. Con 571 milioni di dollari incassati nel mondo, l'assolo di Wonder Woman si sta creando un meritato zoccolo duro di fan.





New entry al quarto posto: si tratta di Nerve, teen horror in cui misteriosi "spettatori" sfidano indomiti giovani a mettersi alla prova con test di coraggio e imprese estreme. Il film con Emma Roberts parte registrando 355.000 euro.

Slitta dalla quarta alla quinta posizione il nuovo Baywatch con Zac Efron e Dwayne Johnson, che hanno mancato l'onda anomala e si accontentano di una risacca da 216.000 euro, per un totale italiano finora ammontante a 1.754.000.



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo