La morte di Kobe Bryant: Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson e gli altri attori di Hollywood esprimono il loro cordoglio

Se n'è andato a 41 anni l'ex campione di basket Kobe Bryant, a bordo del suo elicottero precipitato su cui erano presenti e hanno perso la vita anche la figlia 13enne Gianna e altre quattro persone.

La cerimonia di premiazione dei Grammy Awards si è aperta con tributo per Kobe Bryant, morto insieme alla figlia 13enne Gianna a causa di un incidente in elicottero. L'apparecchio, che l'ex campione di basket usava regolarmente per spostarsi, ha avuto un guasto al motore ed è precipitato su una collina a nord di Los Angeles. Oltre a Bryant e alla figlia, hanno perso la vita altre tre persone che erano a bordo, compreso il pilota. Vincitore di cinque campionati NBA, di due ori olimpici e di un Oscar nel 2018 per il miglior cortometraggio animato (che aveva prodotto e sceneggiato), Kobe Bryant è stato una leggenda per tutti i fan dell'NBA e dei Los Angeles Lakers ma, al di là dei meriti sportivi, tutti lo ricorderanno come un'infinita fonte di ispirazione anche a livello umano, per la gentilezza, la bontà, il coraggio e la passione che gli appartenevano. Molti esponenti dell'industria cinematografica di Hollywood hanno scritto parole di cordoglio sui social non appena saputa la tragica notizia, inviando pensieri d'affetto soprattutto per la moglie Vanessa e le tre figlie Natalia, Bianka e la neonata Capri.