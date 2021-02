La morte di Jean-Claude Carrière, autore dei capolavori di Luis Buñuel e premio Oscar

News Cinema

Il grandissimo sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, collaboratore di Luis Buñuel e premio Oscar, è morto all'età di 89 anni.

Un giorno dopo la scomparsa di un grandissimo maestro del cinema, il direttore della fotografia Peppino Rotunno, se n'è andato nel sonno l'8 febbraio, nella sua casa parigina, un fondamentale autore del cinema del '900, lo sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière, collaboratore storico di Luis Buñuel, premio Oscar e autore di celeberrimi film, morto a Parigi all'età di 89 anni.

Proprio col geniale surrealismo di Buñuel, che condivideva, formò un sodalizio straordinario. Dopo aver debuttato nel lungometraggio nel 1962 con Io e la donna, Carrière iniziò la sua collaborazione con l'autore spagnolo, scrivendo con lui nel 1964 Il diario di una cameriera, seguito da Bella di giorno, La via lattea, Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà e l'ultimo, Quell'oscuro oggetto del desiderio.

Ma sono tantissimi altri i film scritti da Carrière, tra cui citiamo i più famosi: dalla collaborazione col nostro Marco Ferreri per La cagna, a Taking Off di Milos Forman, Viva Maria! di Louis Malle, La piscina e Borsalino di Jacques Deray, Il tamburo di latta di Volker Schloendorff, Danton di Andrzej Wajda, L'insostenibile leggerezza dell'essere di Philip Kaufman, Valmont di Milos Forman e così via, con un numero impressionanti di crediti, tra cinema e tv, fino all'ultimo del 2020, Le sel des larmes di Philippe Garrel. Suoi anche i dialoghi di A Bigger Splash di Luca Guadagnino.

Sessant'anni di instancabile carriera per cui Carrière ha ricevuto anche un Oscar onorario nel 2015 mentre uno ne aveva vinto per un cortometraggio, Heureux Anniversaire, proprio ad inizio carriera, nel 1963. Era stato candidato altre tre volte: nel 1973 assieme a Buñuel per la sceneggiatura originale de Il fascino discreto della borghesia e nel 1978 di nuovo con lui per Quell'oscuro oggetto del desiderio, mentre l'ultima nel 1983 per L'insostenibile leggerezza dell'essere, sceneggiatura non originale dal romanzo best-seller di Milan Kundera. Innumerevoli gli altri riconoscimenti, dai BAFTA ai César al Flaiano d'oro. Un altro gigante, come dicevamo all'inizio, di quel cinema internazionale che sempre più spesso rimpiangiamo.