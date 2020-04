La Missy sbagliata: il trailer italiano della commedia Netflix con David Spade

News Cinema

Un uomo invita alle Hawaii la ragazza sbagliata, in questa commedia romantica che sarà in streaming sulla piattaforma di Netflix dal 13 maggio.

Sbagliare, sbagliamo tutti. E ci sono errori con conseguenze peggiori (o migliori) di altri. Lo sa bene il protagonista di La Missy sbagliata, la commedia romantica targata Netflix che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 13 maggio, e di cui vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.

La storia di La Missy sbagliata è quella di un professionista di mezza età (David Spade, uno dell'entourage di Adam Sandler) che incontra la donna dei suoi sogni, interpretata dalla modella Molly Sims, e con la quale inizia un intenso scambio di messaggi via sms: siamo infatti in era pre-smartphone. Convintosi che è la mossa giusta da fare, la invita - sempre via messaggio - a partire con lui per le Hawaii, dove l'azienda per cui lavora ha organizzato una trasferta aziensale; lei accetta.Solo quando è in aeroporto, l'uomo scopre di aver inviato quel fatidico messaggio alla donna sbagliata (Lauren Lapkus): a un'omonima con cui aveva avuto un disastroso primo appuntamento anni prima, e da quel momento aveva accuratamente evitato.

Ecco il trailer italiano di La Missy sbagliata: