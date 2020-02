La mia banda suona il pop: storie di corna e di Festivalbar per i Popcorn - clip del film

News Cinema

Guardate come litigano i personaggi di Christian De Sica e Paolo Rossi in una delle scene più divertenti della commedia di Fausto Brizzi.

Se i gruppi musicali si sciolgono e nessuno è morto anzitempo, spesso e volentieri è una questione di corna. Non fanno eccezione i Popcorn, la band protagonista de La mia banda suona il pop che Fausto Brizzi tira fuori dalla naftalina dei primi anni '80 per una reunion a San Pietroburgo, dove il pop italiano di 30-40 anni fa andava particolarmente di moda e dove una perfida addetta alla sicurezza con il volto di Natasha Stefanenko ha organizzato a puntino una rapina. A mettere insieme Lucky, Tony, Micky e Jerry è il loro ex manager Franco Masiero, che un tempo ha deciso i destini di Pupo e perfino di Sandy Marton eche ha imposto a Diego Abatantuono lenti a contatto celesti. Ovviamente i quattro non hanno più conosciuto fama e fortuna e sono dei morti di fame, soprattutto Jerry e Tony. Quanto a Micky e Lucky, la prima è ancora più alcoolizzata di prima e il secondo è invecchiato molto prematuramente. In una spassosa clip che vogliamo condividere con voi, ecco Tony, Micky e Jerry insieme davanti a Masiero. Jerry (Paolo Rossi) è arrabbiatissimo con Tony che gli ha sedotto l'ex moglie Micky (Angela Finocchiaro) durante un Festivalbar, cosa di cui il personaggio di Christian De Sica non è certo pentito, visto che Jerry nel gruppo contava come Mauro Repetto degli 883, e cioè come il due di picche. Non vedremo Lucky (Massimo Ghini), che sta arrivando con l'autobus 64, che per chi non lo sapesse è la linea (romana) che va da San Pietro a Termini e che è famosa per l'alto numero di borseggiatori.

La mia banda suona il pop: Clip Ufficiale del Film "Reunion" - HD

La mia banda suona il pop mescola alla commedia l'azione e ha una colonna sonora strepitosa, come dimostra il brano "Semplicemente complicata" che ha trasformato i Popcorn in delle star e che chi ha visto il film non riesce a non canticchiare, come succedeva con le italiche canzonette dei tempi dei Ricchi e Poveri.