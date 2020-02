La mia banda suona il pop: Massimo Ghini è Luciano, morto vivente ipocondriaco - clip del film

News Cinema

Guardate, in una scena del film di Fausto Brizzi, com'è ridotto il bel ragazzo biondo che negli anni '80 si faceva chiamare Lucky.

Ne La mia banda suona il pop Massimo Ghini è Luciano, che nei fulgidi anni '80 suonava e cantava in un gruppo chiamato i Popcorn e che aveva come nome d'arte Lucky. All'epoca Luciano faceva strage di cuori e di groupies, ed era bello con la sua cascata di capelli biondi che lo facevano somigliare ad Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Nel 2020, invece, Luciano è decisamente malridotto, come gli fa notare la sua signora, una donna un po’ cafona e volgarotta che nella scena che segue gli dice: "Tu sei già morto da anni, sepolto, decomposto, uno zombie, La notte dei morti viventi". Con una chioma completamente bianca e un arsenale di medicinali al seguito, Luciano è finito a lavorare in un negozio di ferramenta che non è suo. Sue non sono nemmeno la casa e la macchina, e se non fosse per il produttore dei Popcorn che lo va a recuperare per portarlo in Russia per una reunion de la band, l'uomo finirebbe sotto a un ponte.

La mia banda suona il pop: Clip Ufficiale del Film "Ferramenta Addio" - HD

Ispirato dai recenti "ritorni insieme" dei Pooh, di Albano e Romina e degli stessi Ricchi e Poveri, La mia banda suona il pop segna il ritorno di Fausto Brizzi a una comicità esuberante, affidata soprattutto a un Christian De Sica particolarmente spassoso. Lo affiancano, nel film e nella band, oltre a Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro. Da non dimenticare, nel cast all star, Diego Abatantuono.