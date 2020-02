La mia banda suona il pop: i Popcorn cantano Semplicemente complicata - clip del film

News Cinema

Scritta dal maestro Mauro Zambrini appositamente per il film di Fausto Brizzi, la canzone non ha nulla da invidiare alle hit italiane anni ‘80

Uno dei pezzi forti de La mia banda suona il pop è la colonna sonora, che lungi dall'accogliere, come sarebbe stato troppo facile fare, brani famosi e conosciuti del pop italiano anni '80, ha spinto Fausto Brizzi a volere pezzi originali che in qualche modo li ricordassero, canzoni con pochi accordi, parole sdolcinate e la massima orecchiabilità. Per riuscire ad averli il regista ha chiamato il musicista e produttore discografico Mauro Zambrini, a cui dobbiamo grandi successi di Patty Pravo ("La bambola"), di Gianni Morandi ("Non son degno di te"), di Mina e di Domenico Modugno. Il risultato è una kermesse favolosa di canzoni, che troviamo raccolta nel Cd con la colonna sonora originale de La mia banda suona il pop. Le più famose e già tormentoni sono "Tremendamente tu" e "Semplicemente complicata (Tu turùturù)". Quest'ultima la ascoltiamo in una clip musicale in cui vediamo esibirsi i Popcorn com'erano negli anni '80 e come sono adesso. Si parte dal concerto che il gruppo fa a San Pietroburgo, inframmezzato da immagini della commedia. Prestate estrema attenzione alle parole: morirete dal ridere!

La mia banda suona il pop: Clip Ufficiale del Film "Semplicemente Complicata" - HD

Visto che vi è piaciuta tanto la canzone, e anche se non l'avete apprezzata fino in fondo, abbiamo pensato di condividre con voi il testo:

Tu, semplicemente complicata

facile preda della vita

una distesa colorata

di api su una margherita

Aria di mare alle finestre

quando l’estate è già finita

sopra la pruma tra le tempeste

di questo oceano che è la vita

Tu turuturù

cielo blu

turuturù

sole su

turuturù

per scaldare quest’inverno basti tu

turuturù

occhi blu

turuturù

naso in su

per sognarti questa notte un po’ di più.

Tu, perfettamente spettinata

sempre alle prese con la dieta

una ringhiera sconfinata

sul dolce soffio della sera

Profumo di lavanda e fieno

su questa strada verso casa

dove il bicchiere è sempre pieno

di questa dolce vita

Tu turuturù

cielo blu

turuturù

sole su

turuturù

per scaldare quest’inverno basti tu

turuturù

occhi blu

turuturù

naso in su

per sognarti questa notte un po’ di più

turuturù

occhi blu

turuturù

naso in su

per sognarti questa notte un po’ di più

Nelle sale dal 20 febbraio, La mia banda suona il pop porta Fausto Brizzi a lavorare nuovamente con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini e Paolo Rossi. New entry assoluta del film è invece Angela Finocchiaro, la cui Micky di un tempo somigliava a Cindy Lauper. Quanto alla Micky contemporanea, è un'ubriacona che acumula brutte figure. Il soggiorno a San Pietroburgo, che sarà vivacizzato da una rapina, contribuirà alla riabilitazione del suo personaggio.