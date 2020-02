La mia banda suona il pop: Christian De Sica e il doggy bag per il bulldog francese - clip del film

News Cinema

L'attore e comico interpreta Tony, un tempo astro della musica leggera e adesso morto di fame e scroccone.

Pochi attori italiani hanno i tempi comici di Christian De Sica, come sa bene Fausto Brizzi, che ha voluto l'attore prima in Poveri ma ricchi, poi nel sequel Poveri ma ricchissimi e adesso ne La mia banda suona il pop, action-comedy ambientata quasi interamente a San Pietroburgo nella villa di un magnate russo che adora Albano e Romina e altri miti degli anni '80 come la DeLorean DMC-12 di Ritorno al futuro, che ha comprato e che tiene non lontana da un immenso caveau. Nella suntuosa dimora vengono invitati, per un concerto, i Popocorn, gruppo musicale che nell’epoca d'oro del pop italiano vendeva dischi su dischi e che il manager Franco Masiero (Diego Abatantuono) è riuscito miracolosamente a riunire. La scena che oggi abbiamo scelto per voi ci fa vedere chi e cosa è diventato il frontman (o uno dei due frontman) della band Tony, che ha il volto, appunto, di De Sica e che ha conservato i capelli afro ma è visibilmente ingrassato. Sopravvive facendo il cantante di matrimoni, battesimi e prime comunioni, e qui, vestito di tutto punto e con i basettoni, chiede impunemente al cameriere di mettergli via un po’ di avanzi.



La mia banda suona il pop: Clip Ufficiale del Film "Doggy Bag" - HD