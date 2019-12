La metà oscura di Stephen King tornerà al cinema diretto da Alex Ross Perry

News Cinema

Nel 1993 il primo adattamento per il grande schermo fu firmato da George A. Romero, con Timothy Hutton come protagonista.

Il romanzo di Stephen King "La metà oscura", pubblicato nel 1989, tornerà al cinema. Nel 1993 The Dark Half divenne un film MGM, in una delle poche incursioni di George A. Romero col cinema delle major. Fu Timothy Hutton in quell'occasione a interpretare il romanziere Thad Beaumont, il cui pseudonimo, George Stark - con cui scrive violenti hard-boiled che hanno per protagonista il sadico killer Alexis Machine - prende vita dopo che lui ha deciso di rivelarlo al mondo e gli ha riservato un vero e proprio funerale. La versione di Romero, costretto a numerosi compromessi, non ebbe successo e oggi la MGM ci riprova, affidando la regia ad Alex Ross Perry, che per lo Studio ha realizzato Her Smell, ancora inedito da noi, nonché sceneggiatore di Ritorno al bosco dei Cento Acri.

Dopo il successo di critica di Doctor Sleep e quello di pubblico dei due capitoli di It e di Pet Sematary, dunque, un altro importante romanzo di Stephen King sta per tornare sullo schermo. Senza contare gli adattamenti Netflix di Il gioco di Gerald e del racconto scritto col figlio Joe Hill, Nell'erba alta.

Di recente Mike Flanagan ha anche rivelato di aver intenzione di dare un sequel "apocrifo" a Doctor Sleep, incentrato sull'affascinante personaggio di Abra, la bambina del film, e di averne parlato con Stephen King. Di certo la bibliografia dello scrittore è una miniera in teoria inesauribile. Quanto a La metà oscura, non essendo uno degli adattamenti più riusciti, speriamo nella nuova versione. Per il romanzo, ricordiamo, King prese spunto dal suo uso di uno pseudonimo, quello di Richard Bachman, con cui ha firmato agli inizi alcuni romanzi.