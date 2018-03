La mélodie: il poster italiano del film con Kad Merad, al cinema al 5 aprile

Da alcuni anni, quello di Kad Merad è un volto molto noto anche al pubblico italiano. Se fino a ora siamo stati abituati a vedere questo talentuoso attore francese soprattutto in commedie (Giù al Nord, su tutte), dal 5 aprile prossimo potremo apprezzarlo in un ruolo drammatico.

L'occasione è La mélodie, il film diretto da Rachid Hami e presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Una storia emozionante sulla forza della rinascita attraverso le proprie passioni, che traduce in immagini e parole le situazioni difficili realmente vissute dai giovani allievi delle scuole multietniche parigine. Un film sull'amore per la vita e per l'arte, dove i protagonisti affrontano le disillusioni con una nuova speranza, cercando di ottenere il loro riscatto sociale.





Nel film, Merad è Simon, un famoso musicista ormai disilluso, che arriva in una scuola alle porte di Parigi per dare lezioni di violino. I suoi metodi d'insegnamento piuttosto rigidi non facilitano il suo rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è Arnold, un timido studente affascinato dal violino che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all'incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l'energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi?

La mélodie ci aspetta al cinema dal 5 aprile prossimo, distribuito da Officine UBU, ecco intanto, in anteprima, il poster ufficiale italiano del film: