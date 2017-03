La meccanica delle ombre: in anteprima il poster italiano dello spy thriller con François Cluzet

Arriverà nei cinema italiani il 6 aprile, distribuito da Europictures, La meccanica delle ombre, lo spy thriller politico diretto da Thomas Kruithof. Il film interpretato da François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes e Sami Bouajila, vede protagonista Duval (François Cluzet), un contabile ex alcolista, riflessivo e meticoloso che da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo posto di lavoro. Quando viene contattato da una misteriosa organizzazione che gli chiede di trascrivere delle intercettazioni telefoniche, accetta senza porre domande. Rimarrà così invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese.

Vi mostriamo oggi, in anteprima, il poster italiano del film: