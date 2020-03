La Marvel sospende le riprese di Shang-Chi mentre Destin Daniel Cretton si sottopone ad accertamenti

News Cinema

Il regista, che non ha sintomi ma è diventato da poco papà, ha scelto per sicurezza di fare il tampone e mettersi in isolamento nel periodo di attesa dei risultati del test.

In questo periodo unico nella nostra storia, gli effetti reali e temuti della pandemia di coronavirus si fanno sentire ovunque con allarmante regolarità. La Marvel ha sospeso le riprese di prima unità di Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings dopo che il regista Destin Daniel Cretton ha deciso di sottoporsi a tampone e mettersi intanto volontariamente in quarantena.

Questa, a quanto scrive Hollywood Reporter, la nota consegnata ai membri del cast e della troupe:

Come molti di voi sanno, Destin, il nostro regista, ha un bambino neonato. Data la situazione attuale, ha voluto aggiungere delle cautele ulteriori e ha deciso di fare il tampone per il Covid-19. Su consiglio del medico si trova adesso in auto isolamento. Mentre aspetta i risultati del test, abbiamo deciso di sospendere le riprese della prima unità, in misura estremamente precauzionale, finché non riceverà i risultati la settimana prossima. La seconda unità e gli altri reparti continueranno a lavorare come al solito. Comunicheremo a tutti gli aggiornamenti martedì prossimo. Questi sono momenti senza precedenti. Ci aspettiamo che tutti comprendano mentre cerchiamo di superarli.

Non è ancora stato annunciato se questa sospensione, che speriamo breve e con esiti felici per Cretton, provocherà uno slittamento dell'uscita del film nel cui cast ci sono Simu Liu, Awkwafina e Tony Leung.

Intanto proprio in previsione del film la Marvel rilancia il supereroe del kung-fu con una nuova serie a fumetti sceneggiata da Gene Luen Yang e disegnata da Dick Ruan (nato in Cina ma residente in Italia) e Phillip Tan. Come riporta Fumettologica, il design del nuovo costume è opera di Jim Cheung, che si occuperà anche delle copertine.