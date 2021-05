"La Marvel scommette su due sconosciuti": Chris Hemsworth celebra così i 10 anni di Thor

News Cinema

L'australiano Chris Hemsworth ha postato su Instagram uno scatto in cui è ritratto con Tom Hiddleston quando stavano per far decollare le rispettive carriere.

Ricordando i tempi in cui quando si diceva il suo nome la gente rispondeva "Chris chi?", l'australiano che interpreta il Dio del Tuono dell'universo cinematografico della Marvel ha festeggiato a suo modo su Instagram l'anniversario di Thor diretto da Kenneth Branagh. Il film usciva nelle sale italiane il 27 aprile 2011 e in quelle statunitensi alcuni giorni più tardi, il 6 maggio. Chris Hemsworth ha postato due immagini del 2009, quando il film era in preparazione e sia lui sia Tom Hiddleston erano stati da poco ingaggiati per i ruoli di Thor e Loki. Nella prima immagine si vedono i due attori con i copioni sul tavolo, nella seconda c'è uno stralcio di un articolo del web magazine Vulture in cui si legge il titolo "Marvel Rolls Dice, Casts No-names for Thor" che possiamo tradurre letteralmente con "La Marvel lancia i dadi ingaggiando due sconosciuti per Thor".

Anche soltanto in quelle poche righe che si leggono, trapelava lo scetticismo dell'autore che evidenziava tra le righe il rischio che la Marvel si stesse accollando. "Speriamo che seguano la strada di J.J. Abrams e mettano i soldi risparmiati con il casting negli effetti speciali", diceva il giornalista Mark Graham riferendosi a Star Trek (2009) in cui Hemsworth era stato visto in una piccola parte all'inizio del film. La Marvel ha ampiamente dimostrato di fare scelte estremamente oculate e di guardare lontano, certamente non per risparmiare soldi. A dieci anni di distanza Hemsworth e Hiddleston non solo sono due attori sulla cresta dell'onda e pieni di talento, ma fanno ancora parte della famiglia Marvel nei rispettivi ruoli: il primo con il quarto capitolo della saga Thor: Love and Thunder attualmente in fase di riprese e il secondo con una serie a lui dedicata, Loki, pronta al debutto in meno di un mese su Disney+.