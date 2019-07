La Marvel annuncia la sua Fase 4, tra cinema e streaming tornano Doctor Strange e Thor, arriva The Eternals

News Cinema

Prevista anche la serie animata What If? e una serie per Loki, mentre Black Widow è già in fase di riprese.

Dopo gli annunci del Comic-Con di San Diego possiamo finalmente ricostruire il calendario della Fase 4 dei Marvel Studios: l'aspetto più interessante, se vi siete messi in contatto solo adesso, è la sinergia tra cinema e serie tv in streaming, in strategica previsione del debutto del servizio Disney+ negli States a novembre. Al di là del calcolo commerciale ovvio, la sincronia tra i due mezzi sancisce ormai quanto siano ugualmente importanti nell'immaginario collettivo e nel mercato di massa. L'approccio in generale ci appare per lo meno fresco e non troppo prevedibile. Bando alle ciance, ecco la lista in ordine d'uscita. Le date indicate sono per ora quelle americane.

Per quanto riguarda il cinema, il prequel Black Widow con Scarlett Johansson per la regia di Cate Shortland arriva in sala il 1° maggio 2020, le riprese sono in corso già da un mese. Il 6 novembre dello stesso anno ci aspetta il corale The Eternals con Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek , Lia McHugh e Don Lee, diretti da Chloé Zhao. Il 2021 ci accoglierà in sala con una tripletta: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings con Simu Liu, Tony Leung Chiu-wai e Awkwafina (12 febbraio 2021, regia di Destin Daniel Cretton), Doctor Strange in the Multiverse of Madness con Benedict Cumberbatch sempre diretto da Scott Derrickson (7 maggio 2021) e infine Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), che riconferma naturalmente Chris Hemsworth con la sorpresa Natalie Portman in versione "supereroica", per la regia di Taika Waititi.

Curiosa l'assenza di Spider-Man, specie dopo gli eventi di Far From Home che hanno chiuso la Fase 3. Tom Holland comunque è di suo impegnato sul film / origin story di Uncharted previsto per il 2020, quindi non rimarrà con le mani in mano.

Come si diceva, la sorpresa è però l'arrivo parallelo delle serie tv ufficialmente intrecciate al Marvelverse. Anthony Mackie, Sebastian Stan e Daniel Brühl saranno i protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier (agosto 2020). Elizabeth Olsen e Black Widow torneranno in WandaVision (2021), così come l'inossidabile Tom Hiddleston avrà tutta per sè la serie Loki (primavera 2021). Non mancherà nemmeno l'Occhio di Falco alias Jeremy Renner in Hawkeye (ancora 2021), mentre - forse per rispondere al concorrente Spider-Man Un nuovo universo della Sony - il Marvelverse diverrà anche animato con What If...? per l'estate del 2021, con le voci originali degli attori corrispondenti ai personaggi.

Manca tuttavia ancora una tabella di marcia precisa per il 2022, al quale la Fase 4 dovrebbe estendersi: dal palco del Comic-Con il boss Kevin Feige ha infatti accennato ai probabili titoli che la costituiranno. Non va dimenticato che è stato annunciato (senza data) il reboot di Blade con Mahershala Ali, ma sono sempre in gestazione Black Panther 2, Captain Marvel 2 e Guardiani della Galassia 3. Difficile che in questo affollamento ci sia già spazio per riaccogliere X-Men e Fantastici Quattro tra le fila dei Marvel Studios dopo l'acquisizione della Fox, ma Kevin ha confermato che stanno per lo meno attivamente meditando sulla cosa per il futuro.