La Marvel annuncia l'uscita di 4 film nel 2024: Deadpool 3, il nuovo Captain America e i Fantastici 4 sono tra questi?

Di alcuni film della Marvel in uscita tra il 2022 e il 2023 conosciamo titolo e data, ma quali possono essere i nuovi quattro titoli annunciati per il 2024?

Quattro, sono ben quattro i nuovi film che la Marvel prevede di fare uscire in sala nel 2024. Ma intanto, ricapitoliamo.

Prima che termini il 2021, abbiamo altri due titoli da gustare, dando per scontato che siate già andati a vedere Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli attualmente nelle sale. Eternals con, tra gli altri, Angelina Jolie, Richard Madden e Salma Hayek, uscirà il 3 novembre anticipando l'appuntamento di Natale con Spider-Man: No Way Home.



Il 2022 aprirà le danze il 23 marzo con Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, seguito a distanza di poco più di un mese, il 4 maggio, da Thor: Love and Thunder con Chris Hemsworth, Natalie Portman e Christian Bale. A luglio sarà il momento del sequel Black Panther: Wakanda Forever, orfano del compianto Chadwick Boseman, fino a giungere a novembre quando uscirà The Marvels per segnare il ritorno di Captain Marvel e di qualche altro supereroe che merita l'appellativo di "meraviglia".



Il 2023 si accenderà a febbraio con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film con Paul Rudd e Evangeline Lilly, proseguendo verso maggio con Guardiani della Galassia Vol. 3. Per ora si chiude qui il calendario di titoli a cui è stata affiancata ufficialmente una data di uscita.

Osservando come il 2022 allinei con ritmo sostenuto ben quattro film, seguito a ruota dal primo semestre del 2023 che ne conta due, i già annunciati Fantastici 4 (diretto dal regista di Spider-Man Jon Watts) e Blade (con Mahershala Ali) dovrebbero teoricamente collocarsi proprio nella seconda metà del 2023. Ma non è detto. Intanto questi quattro nuovi titoli fissati per il 2024, precisamente il 16 febbraio, il 3 maggio, il 26 luglio e l'8 novembre, sono soprattutto una mossa della Marvel per bloccare per sé quegli spazi, rendendolo noto alla concorrenza degli altri studios di Hollywood.