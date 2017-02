La marcia dei pinguini - il richiamo arriva al cinema raccontato in italiano da Pif: video esclusivo

A dodici anni di distanza dallo straordinario successo di La Marcia dei Pinguini, Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci dell'Antartide con La Marcia dei Pinguini - il richiamo, nei nostri cinema a partire dal 23 febbraio.



Con la magia delle riprese in alta definizione e l'utilizzo di innovative camere subacquee e droni, vivremo una nuova avventura alla scoperta dell'Antartide come non si era mai visto.

Protagonista un giovane pinguino che intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, guidato solo dall'istinto.



A raccontarci il film nella versione italiana è Pif. Lo vediamo in sala di doppiaggio, accompagnato da bellissime immagini del film, in questo video esclusivo:





Il trailer italiano di La Marcia dei Pinguini - Il richiamo