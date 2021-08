La mamma di Quentin Tarantino dice la sua sulle parole del figlio "da me non vedrai mai un soldo"

News Cinema

La signora Connie Zastoupil, madre di Quentin Tarantino, esce allo scoperto dopo che il regista ha raccontato di aver giurato, quand'era ragazzo, che non l'avrebbe mai sostenuta economicamente.

La recente dichiarazione di Quentin Tarantino circa la sua intenzione di non aiutare mai e poi mai finanziariamente sua madre per un torto subito in passato ha fatto il giro del mondo, e quindi la signora Connie, che il 27 marzo del '63 ha dato alla luce il regista, si è sentita in dovere di dire la sua.

Ma facciamo il riassunto della puntata precedente. Nel corso di un podcast durante il quale promuoveva il suo libro "C'era una volta… a Hollywood" Tarantino aveva detto che, quand'era bambino, la madre lo aveva rimproverato dicendo che la sua abitudine a scrivere comprometteva il suo rendimento scolastico e aveva quindi mortificato la sua spinta creativa. Il giorno in cui la donna gridò: "Questa fottuta merde deve finire!", Quentin si ripromise di non darle nemmeno un dollaro per il resto dei suoi giorni.

Tornando a Connie Zastoupil, ecco cosa ha dichiarato a USA Today a proposito del fattaccio: "Per quanto riguarda mio figlio Quentin Tarantino, lo sostengo, sono fiera di lui, lo amo e amo anche la sua nuova famiglia. Per me è stata una grandissima gioia ballare al suo matrimonio e ricevere notizia della nascita di mio nipote Leo".

A giudicare da queste parole, sembra che non ci sia ruggine fra Quentin Tarantino e sua madre. La donna, pur infastidita dai media, ha detto anche che non si abbasserà al livello di quanti spettegolano su di lei e non farà causa a nessuno. Sembra inoltre che, sempre durante il podcast, Tarantino abbia spiegato che il commento di sua madre era sarcastico più che cattivo e che Connie cercava solamente di invitarlo a obbedire agli insegnanti scolastici.

