La mala ordina: il film da vedere e commentare insieme martedì 5 maggio con SimulWatch

Un vero e proprio capolavoro del noir italiano anni Settanta, diretto da Ferdinando Di Leo. Appuntamento su SimulWatch martedì 5 maggio alle 21.

La visione condivisa di martedì 5 maggio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di La mala ordina, che è uno dei migliori noir italiani degli anni Settanta e forse di tutti i tempi.

L'appuntamento per vedere tutti insieme La mala ordina e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 5 maggio alle ore 21.

Diretto da Fernando Di Leo nel 1972, La mala ordina è il secondo e probabilmente miglior titolo di quella che è definita la Trilogia del milieu del regista, composta anche da Milano calibro 9 e Il boss.

In questo film Di Leo, che anche grazie alla passione cinefila di Quentin Tarantino ha ottenuto solo in anni recenti il riconoscimento che merita, s'ispira a un racconto di Giorgio Scerbanenco per raccontare la storia di Luca Canali, piccolo sfruttatore di prostitute di Milano che viene incastrato dal suo boss e accusato di aver rubato dei soldi che appartenevano alla mafia italo-americana. Mentre due killer arrivano dagli States per ammazzarlo, il boss che l'ha incastrato gli uccide moglie e figlia: ma l'uomo riuscirà non solo a sopravvivere, ma anche a vendicarsi di tutti quanti quelli che lo volevano morto.

Nei panni del protagonista, uno straordinario Mario Adorf, mentre nel resto del cast troviamo Henry Silva, Woody Strode, Adolfo Celi e Luciana Paluzzi. C'è anche spazio per un cammeo di un giovanissimo Renato Zero.





Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Francofonia.